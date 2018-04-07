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Sultanbeyli Bel. - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...
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SULTANBEYLİ BEL. - TEKİRDAĞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sultanbeyli Bel. - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sultanbeyli Bel. - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Anıl Gir, Fatih Dalgıç, Feyzullah Şahin Güneş, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Safa Ali Memnun, Semih Ergül, Ufuk Ayaydın

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Tekirdağspor: Mert Yıldız, İbrahim Can Köse, Mücahit Özkul, Yunus İlgen, Emre Kars, Onur Muhammet Parlar, Mert Güney, Tarkan Hanci, Nurullah Serbest, Burak Aydın, Vedat Saygı

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Özgün Karakoçlu, Özcan Sultanoğlu, Adem Bozkurt

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