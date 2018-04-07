Sultanbeyli Bel. - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Anıl Gir, Fatih Dalgıç, Feyzullah Şahin Güneş, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Safa Ali Memnun, Semih Ergül, Ufuk Ayaydın
Teknik Direktör: İhsan İdikut
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Tekirdağspor: Mert Yıldız, İbrahim Can Köse, Mücahit Özkul, Yunus İlgen, Emre Kars, Onur Muhammet Parlar, Mert Güney, Tarkan Hanci, Nurullah Serbest, Burak Aydın, Vedat Saygı
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Özgün Karakoçlu, Özcan Sultanoğlu, Adem Bozkurt
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