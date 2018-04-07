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İşte Çatalca Spor - Bayburtspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇATALCA SPOR - BAYBURTSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çatalca Spor - Bayburtspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Çatalca Spor ile Bayburtspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çatalca Spor - Bayburtspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Çatalca Spor - Bayburtspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 30. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Güngör yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Selçuk Çalışır, Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı, Emre Turgut, Arif Güner, Barış Dillioğlu, Sertaç Gökaltın, Mehmet Kahvecioğlu, Deniz Bağlan, Veysel Kılıç

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Mert Özyıldırım, Gökhan Korkmaz, Özkan Toprak, Berkay Çakır, Rahmi Muhammet Akyazı, Hasan Güleryüz, Eren Açıkgöz, Güney Tutcuoğlu, Coşkun Yılmaz, Ali Kemal Yükseker

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Hakem: Mehmet Güngör, Birtan Yavuz, Çağdaş Yüksel Çağ, Ömer Kocabey

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