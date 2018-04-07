Yomraspor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Yomraspor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Safa Yılmaz yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Enes Erdal İç, Muhammet Mahmut Emir, Yasin Reis, Hüseyin Sürmeneli, Mustafa Soytaş, Furkan Keleş
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
Haberleri İstatistikleri
Erbaaspor: Alptekin Teytey, Taner Kahriman, Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Emirhan Atilla, Ömer Demircan, Berk Kal, Özgür Meriç Gayretli, Soner Gönül, Murat Hacıoğlu, Murat Kara
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Safa Yılmaz, M.mithat Levent, Kerem Candaş, Lütfullah Aslan
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