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Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...
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BAYRAMPAŞA - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Bayrampaşa ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Bayrampaşa ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Sercan Uslu, Gökhan Günel, Hayrullah Akyel

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Halide Edip Adıvarspor: Uğur Erk, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, İbrahim Necipoğlu, Furkan Akbulut, Uğur İmir, Mustafa Cevret

Teknik Direktör:

Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Muhammet Ali Doğan, Ersin İşsever, Fatih Sayar

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