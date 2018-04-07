Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Bayrampaşa ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Sercan Uslu, Gökhan Günel, Hayrullah Akyel
Teknik Direktör: Cafer Aydın
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Halide Edip Adıvarspor: Uğur Erk, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, İbrahim Necipoğlu, Furkan Akbulut, Uğur İmir, Mustafa Cevret
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Muhammet Ali Doğan, Ersin İşsever, Fatih Sayar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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