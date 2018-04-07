Hatayspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Hatayspor - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Semih Kurt yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Soner Örnek, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Sarıyer: Serkan Yalçın, Yaser Yıldız, Erkut Tekinsoy, Ali Zorlu, Hüsnü Başkurt, Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Alim Harlak, Ozan Solak, Fatih Kara, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Semih Kurt, Çağlar Mehmet Uludağ, Hidayet Zeybek, Barkın Kara
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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