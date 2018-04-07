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Hatayspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HATAYSPOR - SARIYER SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Hatayspor ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Hatayspor - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Semih Kurt yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Soner Örnek, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Sarıyer: Serkan Yalçın, Yaser Yıldız, Erkut Tekinsoy, Ali Zorlu, Hüsnü Başkurt, Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Alim Harlak, Ozan Solak, Fatih Kara, Bertul Kocabaş

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Semih Kurt, Çağlar Mehmet Uludağ, Hidayet Zeybek, Barkın Kara

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Kocaeli Birlik Spor 1 - Hatayspor 6
Sarıyer 2 - Keçiörengücü 5
İşte Sarıyer - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
İşte Kocaeli Birlik Spor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
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