İşte Keçiörengücü - İnegölspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Keçiörengücü - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Veli Karakaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Aktepe
Keçiörengücü: Efe Can Çölbekler, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Abdurrahman Kuyucu, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Aydın, Sinan Morgil, Hüseyin Güngör, Erdi Dikmen, Rıdvan Koçak
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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İnegölspor: İsa Akgöl, Gökhan Kurumuş, Emrah Dağ, Enes Ata, Raif Demir, Cengiz Ötkün, Ali Sakal, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Şener Özcan, Murat Şimşek
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Veli Karakaya, Cem Özbay, Caner Eroğlu, Direnç Tonusluoğlu
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