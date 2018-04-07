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İşte Keçiörengücü - İnegölspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KEÇİÖRENGÜCÜ - İNEGÖLSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Keçiörengücü - İnegölspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Keçiörengücü ile İnegölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Keçiörengücü - İnegölspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Keçiörengücü - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Veli Karakaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Efe Can Çölbekler, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Abdurrahman Kuyucu, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Aydın, Sinan Morgil, Hüseyin Güngör, Erdi Dikmen, Rıdvan Koçak

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

İnegölspor: İsa Akgöl, Gökhan Kurumuş, Emrah Dağ, Enes Ata, Raif Demir, Cengiz Ötkün, Ali Sakal, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Şener Özcan, Murat Şimşek

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Hakem: Veli Karakaya, Cem Özbay, Caner Eroğlu, Direnç Tonusluoğlu

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