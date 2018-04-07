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İşte MKE Ankaragücü - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MKE ANKARAGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte MKE Ankaragücü - Giresunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte MKE Ankaragücü - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 30. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Lanre Kehinde, Mehmet Umut Nayir, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Muhammet Reis, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, , Ahmet Şahin, Henrıque Almeıda Caıxeta Nascentes

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut, Burak Şeker

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