İşte MKE Ankaragücü - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 30. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Lanre Kehinde, Mehmet Umut Nayir, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Muhammet Reis, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, , Ahmet Şahin, Henrıque Almeıda Caıxeta Nascentes
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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