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Adana Demirspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
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ADANA DEMİRSPOR - MANİSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 30. haftasında Adana Demirspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 30. haftasında Adana Demirspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Mustafa Yılmaz, Adil Demirbağ, Geırton Marques Aıres, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Theodore Bernard Mendy

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Manisaspor: Hüseyin Tok, Akın Açık, Berk Cambaz, Alper Önal, , Ulaş Doğuş Kaya, Asım Hamzaçebi, İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Buğdaycı, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör:

Hakem: Emre Malok, Seyfettin Ünal, Deniz Caner Özaral, Bilal Köseoğlu

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