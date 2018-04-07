K Karabükspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 28. haftasında K Karabükspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Osman Çelik, Hamıdou Traore, Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Herve Kage
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Sakıb Aytaç, Ruud Jorge Boffın, Mılan Jevtovıc, Souleymane Doukara, Deniz Kadah, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey, Tugay Kaan Numanoğlu
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