Gaziantepspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Gaziantepspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Musa Emre Yakar, Ahmet Olğun, Oktay Aydin, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur, , Yusuf Erdem
Teknik Direktör:
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Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Renan Rodrıgues Da Sılva, İrfan Can Eğribayat, Yakup Demir, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Emrah Ünal, Ferhan Kestanlıoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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