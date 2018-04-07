BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 30. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, İsmail Konuk, Tugay Kacar, Ba Adama, Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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