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BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 30. haftasında BB Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 30. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, İsmail Konuk, Tugay Kacar, Ba Adama, Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Sarperbarış Saka, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan, Mert Güzenge

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