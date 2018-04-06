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M.Başakşehir 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0
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M.BAŞAKŞEHİR 1 - EVKUR Y.MALATYASPOR 0

M.Başakşehir 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında M.Başakşehir ile Evkur Y.Malatyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

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M.Başakşehir 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında M.Başakşehir ile Evkur Y.Malatyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Eljero Elia (85' Kerim Frei), Emre Belözoğlu, Arda Turan, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (90' Gökhan İnler), Emmanuel Adebayor (72' Rijad Bajic)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho (64' Gilberto), Sadık Çiftpınar (77' Eren Tozlu), Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük (85' Berk Yıldız), Murat Yıldırım, Michael Pereira, Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek

Gol: DK 18: Eljero Elia (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 81: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Kerim Frei (M.Başakşehir)

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