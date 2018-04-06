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İşte M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE M.BAŞAKŞEHİR - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında M.Başakşehir ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 28. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Arda Turan, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek

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