﻿
Bu ne biçim hikaye böyle?
﻿
Site İçi Arama
﻿

BU NE BİÇİM HİKAYE BÖYLE?

Bu ne biçim hikaye böyle?

Gençlerbirliği ayrı şey söylüyor, Ümit Özat'ın basın danışmanı farklı şey söylüyor. Hangisine inanalım bilemedik!

1382 Okunma

Ümit Özat'ın bugün AMK isimli gazetede bir röportajı yayınlandı.

1 paragraf hariç Gençlerbirliği'nden hiç bahsetmediği, Fatih Terim'i göklere çıkarırken Şenol Güneş'i ağır sözlerle eleştirdiği röportajı biz sizlerle paylaşmadık.

İlgi alanımızda değildi çünkü. 

Gençlerbirliği ile ilgili kısmı aldık, okuyucularımıza sunduk.

Aradan bir kaç saat sonra Gençlerbirliği Spor Kulübünün resmi internet sitesinden bir açıklama geçti.

Röportaj eskiydi, AMK gazetesi tam Galatasaray maçı öncesi bunu servis ederek bir manada provokasyon yapıyordu.

Provokasyon oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Ama Ümit Özat yine oynattığı futboldan çok ettiği sözlerle twitter'da trend topic olmaya başarmıştı.

Şaşırdık mı?

Tabi ki hayır.

Gençlerbirliği camiasının 1.5 senedir alışık olduğu bir durum bu.

Ama konunun enteresan bir yanı daha vardı.

Gençlerbirliği kulübü, Ümit Özat'ın ağzı ile AMK'yı yerden yere vururken Ümit Özat'ın basın danışmanı Mustafa Çevik, AMK ile muhabirleri Yasin Yıldırım ve Sercan Hamzaoğlu'nu göklere çıkarıyordu.

Gençlerbirliği'nde görevi ne olduğu bilinmeyen, soyunma odasından videolar paylaşan, takım otobüsünün en ön koltuğunda yolculuk eden, Ümit Özat'a kim laf ederse hemen saldırıp cevabını alınca blokeyi koyan Mustafa Çevik, 1.5 ay önce yapılmış ve Galatasaray maçı öncesi yayınlanarak provasyon olduğu iddia edilen haber için bakın twitter hesabında neler demiş? 

"Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat ile mükemmel bir röportaj yapan değerli arkadaşım Yasin Yıldırım ve genç gazeteciler içinde kısa sürede yıldızı parlayan @sercanhamzaolu kardeşimin emeğine sağlık,Harika bir röportaj olmuş.."

Bizim kafalar karıştı şimdi.

AMK iyi bir şey mi yaptı yoksa kötü bir şey mi?

Yoksa bizim bilmediğimiz başka şeyler mi var?

Siz karar verin!

﻿

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS
1
Arif Ölmez: Truva yapanları bulmak emniyetin işi!
Gençlerbirliği: AMK eski röportajı yeni gibi sundu...
1
Galatasaray'a yasal kontenjandan fazlasını vermedik!
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
7
Murat Cavcav: Güveniyoruz
4
Ümit Özat, Murat Cavcav'ı böyle kandırmış!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
tufan
6 Nisan 201818:14
bülent atlas yine pis burunu dayamış. bu gol çıkmaz
1
Mali
6 Nisan 201818:08
Mustafa Çevik,Özatı yağlamada 1 numara. Kimseye laf ettirmiyor,edenide dediğiniz gibi banlıyor. Şimdi böyle yazmıs ama 2 gün sonra Özatla gazete ters düşerse çemkirir :)
﻿