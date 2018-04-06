Bu ne biçim hikaye böyle?

Ümit Özat'ın bugün AMK isimli gazetede bir röportajı yayınlandı.

1 paragraf hariç Gençlerbirliği'nden hiç bahsetmediği, Fatih Terim'i göklere çıkarırken Şenol Güneş'i ağır sözlerle eleştirdiği röportajı biz sizlerle paylaşmadık.

İlgi alanımızda değildi çünkü.

Gençlerbirliği ile ilgili kısmı aldık, okuyucularımıza sunduk.

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Aradan bir kaç saat sonra Gençlerbirliği Spor Kulübünün resmi internet sitesinden bir açıklama geçti.

Röportaj eskiydi, AMK gazetesi tam Galatasaray maçı öncesi bunu servis ederek bir manada provokasyon yapıyordu.

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Provokasyon oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Ama Ümit Özat yine oynattığı futboldan çok ettiği sözlerle twitter'da trend topic olmaya başarmıştı.

Şaşırdık mı?

Tabi ki hayır.

Gençlerbirliği camiasının 1.5 senedir alışık olduğu bir durum bu.

Ama konunun enteresan bir yanı daha vardı.

Gençlerbirliği kulübü, Ümit Özat'ın ağzı ile AMK'yı yerden yere vururken Ümit Özat'ın basın danışmanı Mustafa Çevik, AMK ile muhabirleri Yasin Yıldırım ve Sercan Hamzaoğlu'nu göklere çıkarıyordu.

Gençlerbirliği'nde görevi ne olduğu bilinmeyen, soyunma odasından videolar paylaşan, takım otobüsünün en ön koltuğunda yolculuk eden, Ümit Özat'a kim laf ederse hemen saldırıp cevabını alınca blokeyi koyan Mustafa Çevik, 1.5 ay önce yapılmış ve Galatasaray maçı öncesi yayınlanarak provasyon olduğu iddia edilen haber için bakın twitter hesabında neler demiş?

"Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat ile mükemmel bir röportaj yapan değerli arkadaşım Yasin Yıldırım ve genç gazeteciler içinde kısa sürede yıldızı parlayan @sercanhamzaolu kardeşimin emeğine sağlık,Harika bir röportaj olmuş.."

Bizim kafalar karıştı şimdi.

AMK iyi bir şey mi yaptı yoksa kötü bir şey mi?

Yoksa bizim bilmediğimiz başka şeyler mi var?

Siz karar verin!

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