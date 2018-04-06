Ankaragücü taraftarı Adalet istedi...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Ankaragücü'ne tarihte görülmemiş cezalar verilmişti.

Başkan Mehmet Yiğiner'e 360 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte taraftara da iç sahada seyircisiz oynama cezası verilmesi, hakemlerin adil olmayan yönetimlerine karşı dün Ankaragücü taraftarı başta sosyal medya hesapları olmak üzere her yerden tepkisini göstermişti.

Bugün Federasyonun Ankara bölge müdürlüğü önünde toplanan taraftarlar Adalet istediklerini belirten pankart ile Federasyon yönetimini istifaya davet etti.

Yapılan açıklama sonrası olaysız dağılan Ankaragücü taraftarı protestolarını yarın seyircisiz oynanacak Giresun maçı öncesi de gösterecek.

Yarın saat 15:00'da oynanacak Giresunspor maçı öncesi saat 12:30'da kulübün Beşevler tesisleri önünde buluşacak olan taraftarlar, takıma konvoy haline stada kadar eşlik edecek.