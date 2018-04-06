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Arif Ölmez: Truva yapanları bulmak emniyetin işi!
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ARİF ÖLMEZ: TRUVA YAPANLARI BULMAK EMNİYETİN İŞİ!

Arif Ölmez: Truva yapanları bulmak emniyetin işi!

Gençlerbirliği - Galatasaray maçında misafir takıma verilen kontenjan konusu gündemde. Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez'in açıklamaları....

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Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Bilet konusunda da açıklamalar yapan Ölmez, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu

'Bu sezon enteresan bir lig var'

"Her maç zor. Artık ligde kolay maç kalmadı. Tepedeki takımlar şampiyonluk, aşağıdaki takımlar düşme mücadelesi yapıyor. Bu sezon enteresan bir lig var 12.sıradaki takım bile korku hissediyor. "

'Galatasaray'ın alabileceği en üst sınır bilet sayısı 2000'

"İstanbul'dan kaynaklı bir haber yayıldı. Stadyumun 4'te 3'ü verileceği söylendi. Misafir takıma verdiğiniz bir kontenjan var. Bu spekülasyonlar neden çıkıyor? bilemiyorum. Koyulan kurallara aykırı hareket edemeyiz. Stadyum 20 bin civarında en üst limitimiz 2000 bilet. Zaten hakkı %5 olur üst limit %10 olur. Galatasaray kartı ile bu maça girme şansı yok ama Gençlerbirliği logolu kart çıkartıp girerse ben bir şey yapamam. TFF logolo kartınız ile ev sahibi kontenjanından alırsınız. İçinizden Galatasaray forması çıkartırsanız bu artık Emniyet güçlerinin işi haline geliyor. "

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Şakir
6 Nisan 201817:02
Hadi yalan söylüyor demeyelim, yanlış söylüyor diyelim. Neden böyle yaptıkları da anlaşılmıyor. Kardeşim yasal kontenjan % 5. Sen çıkartırsan % 10 oluyor. Bu durumda kim yalancı ?
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