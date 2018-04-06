Gençlerbirliği: AMK eski röportajı yeni gibi sundu...

Kulüp internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde...

Bugün Açık Mert Korkusuz gazetesinde teknik direktörümüz Ümit Özat’la ilgili yayınlanan röportaj güncel bir röportaj gibi okuyucularla paylaşılmış ve teknik direktörümüzün yaklaşık iki buçuk ay önce gündeme dair yaptığı açıklamalar yeni yapılmış açıklamalar gibi gazetede kendine yer bulmuştur.

Söz konusu röportaj 30 Ocak tarihli Beşiktaş kupa maçı ile 3 Şubat tarihli Fenerbahçe lig maçı arasında, İstanbul’da kamp yaptığımız dönem gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla iki buçuk aylık bir dönemin ardından bu röportajın , yeni bir röportaj gibi kamuoyuyla paylaşılmasını doğru bulmuyor ve Galatasaray maçı öncesi iyi niyetli olmayan , sansasyon yaratma maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız.