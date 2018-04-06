Tahkim Kurulu, "Giresun maçı seyircisiz" dedi...

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Emrullah Kapan

6 Nisan 201819:21

Akp ye oy veren eller kirilsin.Ankaragucluysen durusunu sergile. Ben kendimi bildim bileli bu kadar aleni olarak haklarin yenildigi, hukuksuz adaletsizligin kol gezdigi, adam kayirmanin net ve tartismasiz oldugu. Istedikleri sekilde yasa ihlallerini gerceklestirdikleri gibi verdikleri kararlarin serbest kursude tartisilmasi, Demokratik haklar cercevesinde ceza vermeden insanlarin once suclanmasi ve mudafalarinin dinlenmesi gerekirken hicbir savunma hakki verilmeden ceza empoze edilmesi hukukun temel ilkelerinde aykiridir. TFF resmen kendisine soru sorulmaz, kararlarinin dogrulugu ve hakliligi tartisilip gerekirse tarafsiz hukuk mercilerince hukukun haklilik esasiyla uyusan yaptirimlera gidilmesi imkansiz olan bir kurum goruntusundedir.Bizansa gelince 2 milyar borcunuz dahi olsa tum kurallar sizin icin ve istekleriniz ihtiyaclariniza uyacak sekilde islerken Ankaragucu oldugunuzda yargisiz infaz soz konusu ise TFF nin Devletin ust kademelerince lagvedilmesi kesinlikle sarttir. Yiginer bence Turk mahkemeleri degil UEFA nezdinde bu sezon goruntulerle ispatli her kepazeligi gozonune sermelidir.Sikecileri temizleme operasyonu ile zaten yerin dibine gecmis Turk futbolu ancak UEFA nin adalet mekanizmasiyla belki biraz adaleti farkedebilir.