﻿
Tahkim Kurulu, "Giresun maçı seyircisiz" dedi...
﻿
Site İçi Arama
﻿

TAHKİM KURULU, "GİRESUN MAÇI SEYİRCİSİZ" DEDİ...

Tahkim Kurulu, "Giresun maçı seyircisiz" dedi...

Dün PFDK tarafından verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu da onayladı...

1092 Okunma

Karar şu şekilde...

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/848 - K.2017-2018/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma ve erteleme talebinin reddine,

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün taraftarlılarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu
Ankaragücü taraftarı Adalet istedi...
1
Giresunspor cephesi: 'Her maçı kazanmamız gerekiyor'
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
20
PFDK, Ankaragücü'nün bir kapısına kilit vurmadı...
Tevfik Lav anıldı
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
Emrullah Kapan
6 Nisan 201819:21
Akp ye oy veren eller kirilsin.Ankaragucluysen durusunu sergile. Ben kendimi bildim bileli bu kadar aleni olarak haklarin yenildigi, hukuksuz adaletsizligin kol gezdigi, adam kayirmanin net ve tartismasiz oldugu. Istedikleri sekilde yasa ihlallerini gerceklestirdikleri gibi verdikleri kararlarin serbest kursude tartisilmasi, Demokratik haklar cercevesinde ceza vermeden insanlarin once suclanmasi ve mudafalarinin dinlenmesi gerekirken hicbir savunma hakki verilmeden ceza empoze edilmesi hukukun temel ilkelerinde aykiridir. TFF resmen kendisine soru sorulmaz, kararlarinin dogrulugu ve hakliligi tartisilip gerekirse tarafsiz hukuk mercilerince hukukun haklilik esasiyla uyusan yaptirimlera gidilmesi imkansiz olan bir kurum goruntusundedir.Bizansa gelince 2 milyar borcunuz dahi olsa tum kurallar sizin icin ve istekleriniz ihtiyaclariniza uyacak sekilde islerken Ankaragucu oldugunuzda yargisiz infaz soz konusu ise TFF nin Devletin ust kademelerince lagvedilmesi kesinlikle sarttir. Yiginer bence Turk mahkemeleri degil UEFA nezdinde bu sezon goruntulerle ispatli her kepazeligi gozonune sermelidir.Sikecileri temizleme operasyonu ile zaten yerin dibine gecmis Turk futbolu ancak UEFA nin adalet mekanizmasiyla belki biraz adaleti farkedebilir.
3
1957 li
6 Nisan 201817:59
Kayseri fener macı kurul fener taraftarın yaptığı kötü tezaruhat 9.kez tekrardan para ceza ve ilk deplasmana yasak cezası veriyor,,,AMA İÇ SAHA OSMANLI MACI SEYİRCİLİ DİYOR BU NE PEHRİZ BU NE LAHANA TURŞUSU DERLER FEDARASYON HANİ EŞİTLİK ONLARDA DEPLASMANDA BİZDE OZAMAN DEPLASMAN YASAĞI KOY İÇ SAHADA OLAY OLMADİKİ AMA TFF ANKARAGÜCÜNÜ ÇIKARMAK İSTEMİYOR RİZE GAZİŞEHİR ÇIKSIN OY DEPOLARI ÇÜNKÜ ANLIYANAAAAAAAAAAAAAAAA,,,,,.....
2
ANGARALI
6 Nisan 201817:16
Pasolig neiçin yapıldı eylemi yapanların ayıklanması onlara ceza verilmesi denizlide 750 kişi yi cezalandır hem iç hem dış maca yasağını koy ANKARADAKİ. Taraftar neden giremez. Tff bir anşatırsa seviniriz ozaman ğasalig anlamı kalmıyor düz biletle aynı durum YAZIKKK....
1
Ankaragüçlü
6 Nisan 201817:01
TFF senin başkanından, yönetim kuruluna, disiplin kurulundan, tahkim kuruluna, MHK başkanından hakemlerine kadar hepinizin 7 sülalesini OYBİRLİĞİYLE...........!!!
﻿