Giresunspor cephesi: 'Her maçı kazanmamız gerekiyor'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, galip gelmek istediklerini söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki karşılaşmanın iki takım açısından da çok önemli olduğunu belirtti.

İki takımın da kazanmaktan başka bir hedefinin olmadığına dikkati çeken Özkul, "Zorluk seviyesi ve mücadele derecesi yüksek bir maç olacaktır. Ancak iyi motive olup, sahada iyi mücadele eden maçı kazanacaktır. Biz iyi motive olduk ve iyi hazırlandık, MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Özkul, ligin ikinci yarısının kendileri açısından hiç de iyi geçmediğini ifade ederek, "Haftalardır galip gelemedik, çok şanssız ve enteresan maçlar kaybedip ciddi puan kayıpları yaşadık. Artık her maçı kazanmamız gerekiyor. Bunun için tüm gücümüzü sahaya yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.