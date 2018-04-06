Giresunspor cephesi: 'Her maçı kazanmamız gerekiyor'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, galip gelmek istediklerini söyledi.
Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki karşılaşmanın iki takım açısından da çok önemli olduğunu belirtti.
İki takımın da kazanmaktan başka bir hedefinin olmadığına dikkati çeken Özkul, "Zorluk seviyesi ve mücadele derecesi yüksek bir maç olacaktır. Ancak iyi motive olup, sahada iyi mücadele eden maçı kazanacaktır. Biz iyi motive olduk ve iyi hazırlandık, MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İbrahim Özkul, ligin ikinci yarısının kendileri açısından hiç de iyi geçmediğini ifade ederek, "Haftalardır galip gelemedik, çok şanssız ve enteresan maçlar kaybedip ciddi puan kayıpları yaşadık. Artık her maçı kazanmamız gerekiyor. Bunun için tüm gücümüzü sahaya yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.