Galatasaray'a yasal kontenjandan fazlasını vermedik!

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde...

9 Nisan 2018 tarihinde oynanacak olan Gençlerbirliği – Galatasaray maçı ile ilgili bazı yazılı ve görsel medyada gerçeği yansıtmayan şekilde “yasal kontenjan” fazlası bilet sattığımız iddia edilmektedir.

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Statüsü 8.Madde 9.Bendi;

“Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde stadyumun oturma kapasitesinin en az %5’i oranında yer ayırmak zorundadır. Ev sahibi kulüpler , misafir takımın yazılı onayı ve İl veye İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile misafir kulüp seyircileri için en fazla %10 ranında yer ayırabilirler.”

İlgili satatü gereğince misafir takıma %5 Saatli Kale Arkası, %5 Kapalı B tribünü olmak üzere %10 oraında yasal kontenjan ayrılmıştır. Harici bilet verilmesi asla olmadığı gibi E – Bilet sisteminde de bu mümkün değildir. Yapılan bu haberlerin art niyetli ve kulübümüzü yıpratmak amaçlı olduğunu söylemek isteriz.

Gençlerbirliği Spor Kulübü