İşte Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu

Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oyların yüzde 75’ini alarak haftanın oyuncusu oldu.

Salah, Manchester City karşılaşmasında takımı adına bir gol atarken bir de asist yapma başarısı göstermişti. Salah bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 11 karşılaşmada (Elemeler dahil) 8 gol attı 3 de asist yaptı.

Premier Lig’de de başarılı bir sezon geçiren Mısırlı oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada 29 gol atarken 10 da asist yapmayı başardı.