﻿
Akhisarspor'a Beşiktaş maçı öncesi ceza
﻿
Site İçi Arama
﻿

AKHİSARSPOR'A BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ CEZA

Akhisarspor'a Beşiktaş maçı öncesi ceza

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i ağırlayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un taraftarları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) bloke cezası aldı.

237 Okunma

Başakşehir mücadelesi sonrası kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle kurula sevk edilen yeşil-siyahlı kulübün maçı Akhisar Stadyumu'nda güney kale arkası D, E, maraton C, D, E ve F bloklarından izleyen taraftarları, sonraki iç saha karşılaşmasına giremeyecek.

Ligde bu hafta Aytemiz Alanyapor'a konuk olacak Akhisar, evinde 13 Nisan Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Cezalı taraftarların passolig kartları Beşiktaş maçında bloke edilecek. Aynı maçta kırmızı kart gören Akhisarlı futbolcu Lopes de ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 26 bin TL ceza aldı. Bu sezon ilk yarıdaki Galatasaray maçı sonrası da 3 maçla cezalandırılan Lopes, Alanayaspor ve Beşiktaş randevularında forma giyemeyecek.

ETİKETLER #Akhisar Bel.
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 28. hafta başlıyor
Akhisarspor'dan hakem kararlarına tepki
Akhisar Bel. 1 - M.Başakşehir 2
Akhisar Bel. - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿