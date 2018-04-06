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Başakşehir'in konuğu Yeni Malatyaspor
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BAŞAKŞEHİR'İN KONUĞU YENİ MALATYASPOR

Başakşehir'in konuğu Yeni Malatyaspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. 

Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor. 

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

- 2 eksik

Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada Arda Turan'a forma vermesi bekleniyor.

- Adebayor ile Mahmut ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.
İşte M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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