Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

6 Nisan Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

7 Nisan Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

8 Nisan Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

9 Nisan Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

- Spor Toto 1. Lig

7 Nisan Cumartesi

13.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep)

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor (Ankara 19 Mayıs)

8 Nisan Pazar:

13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

15.30 Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

9 Nisan Pazartesi:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

- Spor Toto 2. Lig

Kırmızı Grup

7 Nisan Cumartesi

15.00 Hatayspor-Sarıyer (Antakya Atatürk)

15.00 Keçiörengücü-İnegölspor (Aktepe)

8 Nisan Pazar:

15.00 Mersin İdmanyurdu-Eyüpspor (Mersin)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bucaspor (Bodrum İlçe)

15.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Tokatspor-Kocaeli Birlikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.00 Tuzlaspor-Menemen Belediyespor (Tuzla Belediye)

15.00 Afjet Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zafer)

15.00 Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor (Gazi)

Beyaz Grup

7 Nisan Cumartesi

19.00 Fethiyespor-Sakaryaspor (Fethiye İlçe)

8 Nisan Pazar:

15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Kahramanmaraşspor-Pendikspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.00 Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)

15.00 Ottocool Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Silivrispor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

15.00 Nazilli Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Nazilli İlçe)

15.00 Altay-Karşıyaka (İzmir Atatürk)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

7 Nisan Cumartesi

15.00 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Yomraspor-Erbaaspor (Yomra İlçe)

15.00 Çatalcaspor-Bayburt Grup Özel İdare (Ziya Altınoğlu)

8 Nisan Pazar:

15.00 Kemerspor 2003-Ofspor (Dr. Fehmi Öncel)

15.00 Düzcespor-12 Bingölspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Orhangazi Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Orhangazi İlçe)

15.00 Erzin Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Erzin İlçe)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Batman Petrolspor-Bergama Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

2. Grup

7 Nisan Cumartesi

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Yeşil Bursa (Darıca İlçe)

15.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire)

15.00 Ankara Demirspor-Anagold 24 Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Erokspor-Kırıkhanspor (Atatürk Olimpiyat)

8 Nisan Pazar:

15.00 Diyarbekirspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Gölcükspor-1461 Trabzon (Gölcük)

15.00 Kayseri Erciyesspor-Anadolu Bağcılarspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

15.00 Ergene Velimeşespor-Muğlaspor (General Basri Saran)

15.00 Pazarspor-Yeni Orduspor (Pazar İlçe)

3. Grup

7 Nisan Cumartesi

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Tekirdağspor (Sultanbeyli Gölet)

8 Nisan Pazar:

15.00 Elaziz Belediyespor-Çorum Belediyespor (Elazığ Atatürk)

15.00 Cizrespor-Payasspor (Cizre İlçe)

15.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kocaelispor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Aydınspor 1923 (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 UTAŞ Uşakspor-Osmaniyespor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Ankara Adliyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Ankara OSTİM)

15.00 Kızılcabölükspor-Tarsus İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

15.00 Karacabey Birlikspor-Arsinspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)