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Murat Cavcav: Güveniyoruz
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MURAT CAVCAV: GÜVENİYORUZ

Murat Cavcav: Güveniyoruz

Gençlerbirliği’nin Başkanı Murat Cavcav, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuştu.

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Gençlerbirliği’nin Başkanı Murat Cavcav, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuştu.

Murat Cavcav, ” İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3 puan olacak” ifadelerini kullandı.

Ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlıların, üst sıralara çıkacağından emin olduğunu vurgulayan Cavcav, başkent temsilcisinin kalan bütün karşılaşmalara kazanmak için çıkacağını belirtti.

Ligde sezon sonu yaklaştıkça herkesin kendi derdine düştüğünü, bu nedenle de kalan haftalarda oynanacak maçlardan her türlü sonucun çıkabileceğini dile getiren Cavcav, hiçbir karşılaşmanın oynanmadan kazanılamayacağını ifade etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiğine dikkati çeken Cavcav, "Biz rakibimizi ne kadar ciddiye alıyorsak, rakip de bizi o denli ciddiye alacak. İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3 puan olacak." diye konuştu.

GÜVENİYORUZ

Teknik direktör Ümit Özat ve kırmızı-siyahlı futbolculara güvendiğini tekrarlayan Cavcav, "Benim kadar onlar da biliyor, durumumuzun farkındalar." dedi.

"Gençlerbirliği’nin yeri burası değil, bunu en az benim kadar teknik ekip ve futbolcular da iyi biliyor." ifadesini kullanan Murat Cavcav, şunları kaydetti:

"Bir an önce takımımızı bu durumdan kurtaracaklarına inancım tam. Söz artık onlarda, çıkıp Gençlerbirliği’ne yakışır futbolu ve sonuçları alacakları 7 maçlık bir süreç var. Taraftarımız, verdiği enerjiyle takımımızın 19 Mayıs Stadı'nda nasıl maçlar kazandığını biliyor. Böyle maçlarda alınan galibiyetin mutluluğu, taraftarla paylaşılınca çoğalıyor ve sonrası için itici güç oluyor. Onların enerjisi, verecekleri destek ve moral, mücadelemizi ve bizi yukarıya taşıyacaktır. Yine taraftarımızla istediğimiz sonucu alacağımız bir maç olmasını umuyorum."

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7
Abdurrahman Kirmizi
6 Nisan 201816:17
Guven karsilikli olan birsey. Seninki zaten dilde guven gonulde asla degil. Bu sezonu kurtar seneye yine ayni terane olacak cunku sizin zihniyetinizdeki insanlarin gidecegi yol sadece tek yonludur. Haciyatmaz gibisiniz ikinizde.Bu kadro sezon basindan beri sallaniyor.Gelmis bize masal okuyor buyuk lider.
6
Zampara
6 Nisan 201816:13
Ne enerjisi be başkan! Ne morali! Un olmadan moralle "hadi helva yapayim" diyebilir misin? O hesap...
5
Orhan
6 Nisan 201816:06
Sn Cavcav, yeter artık, sıkıntı verdiniz. Hiç birimiz bu takımın düşmesini arzulamıyoruz ama sizin martavallarınızı da dinlemekten bıktık. Ümit Özat zaten Şenol Güneş'le uğraşmaktan takımla ilgilenmeyi unuttu. Oyuncular ise keyifleri yernde. Türkiye'ye tatile gelmişler. Harçlıklarını zamanında alıp, keyiflerine bakıyorlar. Siz de büyüklere masal anlatmaya çalışıyorsunuz. Babanız sağ olaydı, ikinizinde kulaklarından tutup kapının önüne koyardı.
4
Şakir
6 Nisan 201815:46
Gençlerbirliği'nin yeri burası değilmiş. Sen bu kadar anlıyorsun. Biz sezon başında "bu kadro ligin en yetersiz kadrosudur, mutka düşer" demedik mi ? Hepsi kayıtlı. Allahtan karabük bütün takımı gönderdi de "en kötü" unvanını bizden aldi. Neticede o sonuncu olarak düşecek, biz de sondan ikinci...
3
nöri gantar
6 Nisan 201814:49
ne deyon leen morik?
2
ihtiyargüçlü
6 Nisan 201814:43
sene başında burada söyledim sen bu takımı düşürürsün diye rahmetli baban olsaydı bu takımı gerekli tedbirlei, alarak çoktan kurtarmıştı osmanlı ve size geçmiş olsun rahmetli nur içinde yatsın
1
Gerçek GENÇLER li
6 Nisan 201813:45
Sen taraftarların enerjisi diyorsun ama para için stadın yarısını gs ye veriyorsun sen ne söylediğini bilmiyorsun bırak git artık senide özati da istemiyoruz...
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