Ümit Özat, Murat Cavcav'ı böyle kandırmış!

Düzenlediği basın toplantısı ile basına açıklama vermeyi bırakan Ümit Özat, Galatasaray maçı öncesi İstanbul medyasından dostlarını kıramamış, tam 1 sayfa açıklama vermiş.

Uzun röportajın bir paragrafında Gençlerbirliği'nden de bahsetme lütfunda bulunan Ümit Özat, tribünlerden gelen protestoları ise hiç üzerine almamış.

Söylediğine göre Gençlerbirliği tribünlerinin dünya futbol tarihinde bir ilke imza atıp başkanı göndermek için hocayı protesto ettiklerini iddia eden Ümit Özat, kendisinin amaç değil araç olduğunu belirtmiş.

Ümit Özat'ın AMK gazetesine verdiği röportajda Gençlerbirliği ile ilgili bölüm şöyle...

AMAÇ MURAT CAVCAV’DI

"Şu anki en büyük hedefinin Gençlerbirliği’ni ligde tutmak olduğunu söyleyen genç teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: “3. Haftada gönderildik 10. Hafta geri çağırdılar. Başkanımız ‘hata yaptık pişmanım’ diyerek erdemli bir açıklama yaptı. Ben inandığım için kovulduğum yere 1 lira para konuşmadan geldim. Bu, benim renklere bağlılığımı gösteriyor. Burası benim gözümü açtığım yer. 9 yaşında antrenmana çıktığım yer burası. Taraftarımızla en ufak bir sorunum yok. Tribün içinde işgüzarlar çıktı. Burada Murat Cavcav’dı amaç araç Ümit Özat’tı. ‘Babasından sonra yapamaz başkanlığı bıraksın’ diye uğraştılar.”