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Ümit Özat, Murat Cavcav'ı böyle kandırmış!
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ÜMİT ÖZAT, MURAT CAVCAV'I BÖYLE KANDIRMIŞ!

Ümit Özat, Murat Cavcav'ı böyle kandırmış!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, AMK gazetesine verdiği röportajda Gençlerbirliği'nden de bahsetmiş...

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Düzenlediği basın toplantısı ile basına açıklama vermeyi bırakan Ümit Özat, Galatasaray maçı öncesi İstanbul medyasından dostlarını kıramamış, tam 1 sayfa açıklama vermiş.

Uzun röportajın bir paragrafında Gençlerbirliği'nden de bahsetme lütfunda bulunan Ümit Özat, tribünlerden gelen protestoları ise hiç üzerine almamış.

Söylediğine göre Gençlerbirliği tribünlerinin dünya futbol tarihinde bir ilke imza atıp başkanı göndermek için hocayı protesto ettiklerini iddia eden Ümit Özat, kendisinin amaç değil araç olduğunu belirtmiş.

Ümit Özat'ın AMK gazetesine verdiği röportajda Gençlerbirliği ile ilgili bölüm şöyle...

AMAÇ MURAT CAVCAV’DI

"Şu anki en büyük hedefinin Gençlerbirliği’ni ligde tutmak olduğunu söyleyen genç teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: “3. Haftada gönderildik 10. Hafta geri çağırdılar. Başkanımız ‘hata yaptık pişmanım’ diyerek erdemli bir açıklama yaptı. Ben inandığım için kovulduğum yere 1 lira para konuşmadan geldim. Bu, benim renklere bağlılığımı gösteriyor. Burası benim gözümü açtığım yer. 9 yaşında antrenmana çıktığım yer burası. Taraftarımızla en ufak bir sorunum yok. Tribün içinde işgüzarlar çıktı. Burada Murat Cavcav’dı amaç araç Ümit Özat’tı. ‘Babasından sonra yapamaz başkanlığı bıraksın’ diye uğraştılar.”

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4
Psikolog-psikiyatrlar Birliği
6 Nisan 201816:07
Bu adamın hakikaten sorunları var ya! Acilen tam teçhizatlı, gerekirse psikohipnoz yöntemi ile psikolojik tedavi şart.
3
Şakir
6 Nisan 201815:42
Onun da senin de beceremediğiniz çok açık belli değil mi ? Sanki haksızlığa uğramış gibi yapmanın alemi var mı ? İkiniz de puan cetveline iy bakın. Yanlız puan cetvelini ters tutmayın ! Ha bir de harcadığınız paraya bakın, o parayla düşmeye mi oynanır, yoksa ilk 5'e mi oynanır karar verin...
2
F.Kaya
6 Nisan 201812:52
Mahallede yangin var, bizimki hala sacini tariyor!!!
1
Mali
6 Nisan 201812:47
İkinizide istemiyoruz !
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