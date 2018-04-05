Gençlere Malatya'dan sonra PFDK da ceza kesti...

Deplasmanda Malatyaspor'a 4-1 yenilen Gençlerbirliği'nde maç sonrasında teknik direktör Ümit Özat, zorunlu olmasına rağmen basın toplantısına katılmamıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bügün yaptığı toplantıda Ümit Özat'a 15 bin lira para cezası verdi.
Attığı gol sonrası geçtiğimiz hafta vefat eden teyzesi için yazdığı sözleri formasının altındaki tişörtten gösteren Sessagnon'a ise ceza verilmemesine karar verildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.