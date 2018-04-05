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Gençlere Malatya'dan sonra PFDK da ceza kesti...
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GENÇLERE MALATYA'DAN SONRA PFDK DA CEZA KESTİ...

Gençlere Malatya'dan sonra PFDK da ceza kesti...

Ümit Özat basın toplantısına katılmayınca PFDK cezayı kesti...

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Deplasmanda Malatyaspor'a 4-1 yenilen Gençlerbirliği'nde maç sonrasında teknik direktör Ümit Özat, zorunlu olmasına rağmen basın toplantısına katılmamıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bügün yaptığı toplantıda Ümit Özat'a 15 bin lira para cezası verdi.

Attığı gol sonrası geçtiğimiz hafta vefat eden teyzesi için yazdığı sözleri formasının altındaki tişörtten gösteren Sessagnon'a ise ceza verilmemesine karar verildi.
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