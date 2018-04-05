Beşiktaş'tan Love ile ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada dün sabah yapılan antrenmanda sağ bacak alt baldır adale grubunda ağrı hissetmesi üzerine gerçekleştirilen kontroller sonrası Vagner Love'ın soleus kasında yırtık tespit edildiği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Göztepe maçında oynayamayacak olan siyah-beyazlı oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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