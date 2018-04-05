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Beşiktaş'tan Love ile ilgili açıklama
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BEŞİKTAŞ'TAN LOVE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan Love ile ilgili açıklama

Beşiktaş'ta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın sağ bacak kasında yırtık tespit edildi.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada dün sabah yapılan antrenmanda sağ bacak alt baldır adale grubunda ağrı hissetmesi üzerine gerçekleştirilen kontroller sonrası Vagner Love'ın soleus kasında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Göztepe maçında oynayamayacak olan siyah-beyazlı oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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