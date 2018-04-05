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Erkan Zengin'den Eskişehirspor'a tepki
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ERKAN ZENGİN'DEN ESKİŞEHİRSPOR'A TEPKİ

Erkan Zengin'den Eskişehirspor'a tepki

İsveç 1. Ligi ekiplerinden Hammbarby'e transfer olan Erkan Zengin, eski kulübü Eskişehirspor'a sitem etti.

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İsveç 1. Ligi ekiplerinden Hammbarby'e transfer olan Erkan Zengin, eski kulübü Eskişehirspor'a sitem etti.

Tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Transferin son gününe kadar Türkiye'de herhangi bir külübe gitmeme izin vermeyip transfer sezonu kapanmasıyla yurt dışında anlaştığım kulübümde futbol oynamama izin vermeyen ve her türlü zorluğu çıkaran Eskişehirspor Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum."

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