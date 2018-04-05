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Tevfik Lav anıldı
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TEVFİK LAV ANILDI

Tevfik Lav anıldı

Manisa’nın yetiştirdiği önemli spor adamlarından Tevfik Lav, ölümünün 14. yılında sevenleri tarafından anıldı.

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Manisa’nın yetiştirdiği önemli spor adamlarından Tevfik Lav, ölümünün 14. yılında sevenleri tarafından anıldı.

Konyaspor’u çalıştırdığı dönemde Manisa’ya gelirken, 4 Nisan 2004’te geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden, Manisa futbolunun yetiştirdiği önemli teknik direktörlerden Tevfik Lav, ölümünün 14. yılında da unutulmadı.

Manisa’nın sevilen esnaflarından ve Tevfik Lav’ın yakın dostlarından biri olan Servet Bedir, merhum Lav için lokma hayrı yaptı. Lokma hayrına, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu, teknik direktör Levent Devrim, Kulüp Genel Müdürü Alpaslan Kaya, merhum Tevfik Lav’ın eşi Vecihe Lav, altyapı hocaları ve altyapıda forma giyen genç futbolcular ile çok sayıda seveni katıldı.

Başkan Mevlüt Aktan, “Hocamız aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu. Biz hocamızın acısını dün gibi yaşıyoruz. Bugün aramızda olsaydı eminim Türk futboluna damga vuracak bir teknik adam olacaktı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak Servet kardeşimiz tarafından dökülen lokma hayrına katıldık. Manisa sporunun yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olan Tevfik Lav hocamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi
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