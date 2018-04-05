Ziraat Bankası, Zeljeznicar’a sponsor oldu

Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar'ın ana sponsoru oldu.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen imza töreninde, ülkede 1997'den beri faaliyet gösteren Bosna Ziraat Bank, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde 6 ve Bosna Hersek Kupası'nda 5 şampiyonluğu bulunan Zeljeznicar'ın resmi ana sponsorluğunu üstlendi.
Bosna Ziraat Bank Müdürü Ali Rıza Akbaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Bosna Hersek arasında derin tarihi bağların bulunduğunu anımsatarak, "Ziraat Bankası olarak futbolun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Son iki yıldır Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın da ana sponsorlarından biriyiz." dedi.
Zeljeznicar Futbol Kulübü Başkanı Senad Misimovic de dünya markası haline gelen Ziraat Bankası'nın ana sponsor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Formalarını Ziraat Bankası logosunun süsleyeceği mavi-beyazlı takım, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin 22'inci haftasında 57 puanla birinci sırada bulunuyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.