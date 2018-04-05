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Ziraat Bankası, Zeljeznicar’a sponsor oldu
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ZİRAAT BANKASI, ZELJEZNİCAR’A SPONSOR OLDU

Ziraat Bankası, Zeljeznicar’a sponsor oldu

Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar'ın ana sponsoru oldu.

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Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar'ın ana sponsoru oldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen imza töreninde, ülkede 1997'den beri faaliyet gösteren Bosna Ziraat Bank, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde 6 ve Bosna Hersek Kupası'nda 5 şampiyonluğu bulunan Zeljeznicar'ın resmi ana sponsorluğunu üstlendi.

Bosna Ziraat Bank Müdürü Ali Rıza Akbaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Bosna Hersek arasında derin tarihi bağların bulunduğunu anımsatarak, "Ziraat Bankası olarak futbolun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Son iki yıldır Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın da ana sponsorlarından biriyiz." dedi.

Zeljeznicar Futbol Kulübü Başkanı Senad Misimovic de dünya markası haline gelen Ziraat Bankası'nın ana sponsor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Formalarını Ziraat Bankası logosunun süsleyeceği mavi-beyazlı takım, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin 22'inci haftasında 57 puanla birinci sırada bulunuyor. 

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