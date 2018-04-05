TSYD Ankara Şubesi'nden sağlık anlaşması

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Liv Hospital arasında sağlık iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde TSYD Ankara Başkanı Alper Bakırcıgil anlaşmaya ilişkin açıklamalar yaptı.
Erol Yaşar Türkalp Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve Liv Hospital Genel Müdürü Tonguç Sugüneş katıldı.
Başkan Bakırcıgil, TSYD Ankara Şubesi üyeleri ile birinci derece yakınlarını kapsayan sağlık iş birliği protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, seçimlerin sona erdiğini ve bazı yenilikler için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Elimizden geldiğince bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Sağlık konusunda karşımıza sevindirici bir tablo çıktı." ifadelerini kullandı.
Liv Hospital Genel Müdürü Operatör Doktor Tonguç Sugüneş ise sağlığın kaybedilince değerinin anlaşıldığını aktararak, "Spor yazarlarının sağlıklarını koruma adına katkımız olursa mutlu oluruz. Üyeler ve birinci derece yakınları, mevcut fiyatlarımızdan yüzde 35 oranında indirimli yararlanabilecek." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakırcıgil ve Sugüneş, imza attıkları iş birliği protokolünü hayata geçirdi.
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