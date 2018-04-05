Guardiola F.Bahçe'nin genç yıldızını istiyor!

Almanya'nın önde gelen spor yayını Bild, “Fenerbahçeli Eljif Elmas’ı Manchester City ve Borussia Dortmund transfer etmek istiyor” şeklinde bir haber yazmıştı. O günden itibaren Alman basınında bu oyuncuyla ilgili iddialar bitmiyor. Alman gazetelerinde dün bu konuda yine önemli haberler vardı. F.Bahçe’nin genç yıldız adayının Avrupa’nın gözdeleri arasında yer aldığını vurgulayan Alman basını, M. City hocasının ilk tercihinin de Elmas olduğunu duyurdu.



2022 yılına kadar

Ünlü teknik adam Guardiola’nın her yaş grubundan oluşturduğu bir transfer listesi bulunduğunu ve bu listede Elmas’ın 18 yaş grubunun ilk sırasında yer aldığı da belirtildi.

Gazeteler, Dortmund’un da renklerine katmak için çalıştığı Makedon oyuncuya ulaşmanın imkansız olduğunu, bu yaz döneminde çetin bir rekabet yaşanacağını da öne sürdü. F.Bahçe ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Elmas ilk yarıda A takıma kadar yükselmesine rağmen son dönemde forma şansı bulamamaya başlamıştı.