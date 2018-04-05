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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
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HENTBOL: KADINLAR TÜRKİYE KUPASI

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının 3'ü yapıldı.

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- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının 3'ü yapıldı.

Kupanın çeyrek finalinde bugün oynanan maçların skorları şöyle:

Zağnosspor-Polatlı Belediyespor: 25-29

Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 34-26

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 28-21

Çeyrek finalde Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor eşleşmesinin ilk maçı, iki takımın Avrupa kupası müsabakaları nedeniyle 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

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