Muharrem Usta'dan adaylık açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Usta, TRTSPOR'da katıldığı Basın Tribünü programında, Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Aday çıkmamış olsaydı ya kongre iptali yapacaktık ya da yeni bir listeyle Trabzonspor'u taşımaya devam edecektik. Şimdi adayımız var. Ahmet Bey aday oldu, ekibini kuruyor. Arkadaşlarıma da söyledim, bundan sonra bize düşen şey, Ahmet Bey'e destek olmaktır. Kongrede kesinlikle aday olmayacağız. Aday çıkmamış olsaydı devam edecektik. Ahmet Bey çıktıktan sonra bütün camianın ona sahip çıkması ve destek vermesi lazım."
Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak. Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya, genel kurul öncesi başkan adaylıklarını açıklayan isimler olmuşlardı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.