Muharrem Usta'dan adaylık açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Usta, TRTSPOR'da katıldığı Basın Tribünü programında, Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aday çıkmamış olsaydı ya kongre iptali yapacaktık ya da yeni bir listeyle Trabzonspor'u taşımaya devam edecektik. Şimdi adayımız var. Ahmet Bey aday oldu, ekibini kuruyor. Arkadaşlarıma da söyledim, bundan sonra bize düşen şey, Ahmet Bey'e destek olmaktır. Kongrede kesinlikle aday olmayacağız. Aday çıkmamış olsaydı devam edecektik. Ahmet Bey çıktıktan sonra bütün camianın ona sahip çıkması ve destek vermesi lazım."

Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak. Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya, genel kurul öncesi başkan adaylıklarını açıklayan isimler olmuşlardı.