Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
7 Nisan Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep: Sarper Barış Saka
15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor: Emre Malok
15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan
8 Nisan Pazar:
13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya
13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Zorbay Küçük
15.30 Samsunspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç
18.00 Altınordu-Ümraniyespor: Suat Arslanboğa
9 Nisan Pazartesi:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: Bülent Birincioğlu
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