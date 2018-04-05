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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri
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SPOR TOTO 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 Nisan Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep: Sarper Barış Saka

15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor: Emre Malok

15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan

8 Nisan Pazar:

13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya

13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Zorbay Küçük

15.30 Samsunspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç

18.00 Altınordu-Ümraniyespor: Suat Arslanboğa

9 Nisan Pazartesi:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: Bülent Birincioğlu
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