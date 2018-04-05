Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Gençlerbirliği - Galatasaray maçına Cüneyt Çakır atandı...
İşte haftanın programı ve maçlarda görev yapacak olan hakemler:
6 Nisan Cuma
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
7 Nisan Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk
8 Nisan Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
9 Nisan Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır
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