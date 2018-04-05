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Fatih Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı
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FATİH TERİM'DEN ALİ ŞEN'E BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fatih Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Terim’den Ali Şen için mesaj

Eşini kaybeden Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen’e başsağlığı mesajı gönderen Terim, “İnsanın tanıdığı birini kaybetmesi çok üzücü. Ben de Bente Hanımı tanıyordum. Ali ağabeyin başı sağ olsun” diye konuştu.

Bente Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camisi'nden kaldırılacak. (AJANSSPOR)

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