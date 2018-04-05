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Osmanlı kiraya verdi İtalya'da coştu...
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OSMANLI KİRAYA VERDİ İTALYA'DA COŞTU...

Osmanlı kiraya verdi İtalya'da coştu...

Devre arasından Osmanlıspor'dan İtalya Serie A takımlarından Benevento'ya kiralanan Cheick Diabaté, gösterdiği performansla dikkat çekiyor

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Devre arasından Osmanlıspor'dan İtalya Serie A takımlarından Benevento'ya kiralanan Cheick Diabaté, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Puan durumunun dibinde yer alan Benevento formasıyla 4. maçına dün Hellas Verona karşısında çıkan Malili oyuncu, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. 3-0 kazanılan karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşayan Diabate, 4. maçında 3. golünü atmayı başardı. Benevento forması giyen bir diğer tanıdık isim Sandro Ranieri ise bu karşılaşmada süre bulamadı. 

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