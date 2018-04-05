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Süper Lig'de 28. hafta başlıyor
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SÜPER LİG'DE 28. HAFTA BAŞLIYOR

Süper Lig'de 28. hafta başlıyor

 Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Cuma günü başlayacak.

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 Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Cuma günü başlayacak.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

6 Nisan Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

7 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

8 Nisan Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

9 Nisan Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)
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