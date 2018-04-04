Kenan Özer'e bıçakla saldırı yapıldı!

Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor ile Ankaragücü arasında oynanan maçta alınan skordan çok çıkan olaylar gündeme geldi. Mücadelenin oynandığı gün yaşananları, Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz anlattı.



Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Tuna Yılmaz’ın açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

"Ortam maç öncesi gerildi"

Denizlispor maçına kazanmak için gittik. Maç maç bakıyorduk. Ama futboldan çok, tasvip etmediğimiz, bizim de onaylamadığımız olaylar gelişti. Bu, sporun da, futbolun da önüne geçti. Bu anlamda üzüntülüyüz. Biz sabah eşgüdüm toplantısına girdik Denizli’de. Orada ortam gerilmeye başladı. "Ankaragücü maçını risk altında bir maç olarak görüyoruz" denildi. Biz ise ”Denizlispor bizim düşmanımız değil. Sadece maç oynamaya geldik” dedik.

Olaylar nasıl başladı?

Maç başlamadan önce başkanımızı turnikeden stada almaya çalıştılar. "Kulüp başkanı olarak protokol kapısından geçmek istiyorum" dedi Sayın Yiğiner. Kulüp başkanlarının protokol kapısından alınması lazım. Ortam en başından gerildi. Protokol tribününde başkanımızı Denizlispor taraftarlarının yakın olduğu bölüme, bizi de basın tribününe yakın bir yere aldılar. Biz, konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Biz orada hoşgörü değil, hakaret gördük. Biz, hiçbir şekilde bu olayı tasvip etmiyoruz ama biz de insanız. Etten kemikten yapılmışız. Bize göre hakem maçı katletti. Bunun sorumlusu MHK. Hakem ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız ve gerekli itirazları yapacağız. Herkes gördüğünü çalsın ve adil olsun. Bunu istiyoruz. Hakemlerle maç kazanmadık. Rakipler ise hakemlerin sayesinde puanlar aldı. Bize göre verilmeyen net penaltılarımız var. Rakipten atılması gerekenler var. Sahada cinayete teşebbüs gibi hareketler de vardı. Oyuncumuz haksız yere atılınca saha içi karıştı.

"Buradan çıkamazsınız, aklınızı alırız" dediler

Sportif Direktörümüz Emrah Bey sahaya girdi. Oyuncuları sakinleştirmek istedi. "Oynanmamış dakikalar var, sakin olun" dedi. Hakem, sportif direktörü de ihraç etti. Herhangi bir el hareketi de yapmadı kimseye. Sportif direktörümüzü de sahadan ben çıkardım, bir olay çıkmasın diye... Taner Atilla denilen yönetici bizlere küfretti. Başkanımızın omzuna vurdu. Bizi tehdit etti. “Burası Denizli. Buradan çıkamazsınız. Aklınızı alırım” dedi. Özel güvenliğe de “Alın bunları” dediler. Biz adam mı öldürdük, ne yaptık? Başkanımıza da küfrettiler. Ondan sonra da ortalık karıştı. Bu olayları elbette savunmuyorum. Tasvip etmiyorum. Bizi tahrik ettiler. Küfrettiler. Saldırıya ve hakarete uğrayan biziz. 90 dakika duyulmamış küfürleri yiyen de biziz. Anlamış değilim.

Maçın temsilcisi ile ne konuştular?

Müsabaka temsilcisi Altan Kuyucu’yu aradım. “Hocam, biz maçı birlikte izledik. Yaşanan olayları gözlemledik. Çok güzel bir rapor hazırlamışsın, gördüğünü yazmışsın. Ama Denizlispor’dan bir Allah’ın kulu rapora yazılmamış.” dedim. O da “Ben 3 saatte raporu hazırladım” dedi. Bize basın tribününde bir gazeteci de küfretti. Biz temsilciyi uyardık. Bazı şeyleri raporlarına yazmamış. Hiçbir şey yazmamış açıkçası. Bize edilen küfürleri de yazmamış. Yüzde yüz çifte standart var. Biz geri zekalı değiliz, kendi kendimize problem çıkaracak insanlar da değiliz. Niye olay çıkaralım? Bize saldırı yapıldı, hakaret edildi. Biz orada kendimizi savunduk. Ne yapalım? Dayak yiyip mi gelelim? Denizlispor’dan kimsenin raporlarda yer almaması üzücü.

"Atın bu şerefsizleri" dediler!

Ben bu yaşananları Denizli halkına mal etmiyorum. Fakat; Denizlispor yönetiminin yaptıklarını tasvip etmiyorum. Başkanımızın maça sarhoş geldiğini iddia etmişler. Başkanımız, ağzına ne içki ne de sigara almış bir insan değildir. Ayrıca, “4-5 kişiyi komalık ettim” gibi cümleleri de söylemedi. Hakemin maçı katlettiğini söyledi ve hakem faciası yaşandığını ifade etti. Protokolde yaşananları da anlattı. Başkanımıza, ”Atın bu şerefsizleri” dediler. Bu cümleleri duyduk. Soruyorum. Size bir saldırı olsa, kendinizi savunur musunuz, savunmaz mısınız?

"Futbolcumuz Kenan'a bıçakla saldırı yapıldı"

Tekrar yine gözlemciye geliyorum. Bizim oyuncumuz Kenan Özer’e bıçakla saldırıldı. Kenan ortamı sakinleştirmek için çaba gösteriyordu. Tribünden atlayan bir Denizlispor taraftarı Kenan’a saldırdı. Özel güvenlik o taraftarı çıkarttı. Bu olaylar da gözlemci raporunda yok. Ben gerçekten de anlamış değilim. Bu olayların yaşanmasını asla istemezdik.

PFDK’ya kimler sevk edildi?

Bu maçta MKE Ankaragücü takımı, taraftarların sebep olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Denizlispor maçındaki “Saldırıları” nedeniyle ve kulübün futbolcusu Alihan Kubalas’ta “Sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Başkan ve futbolcu Kubalas ile birlikte 10 kişi PFDK'ya sevk edildi. Kulüpte idareci görevinde bulunan, Levent Yılmaz, Murat Ağçabay, Tuna Yılmaz ve Emrah Yıldız ile birlikte kulübün antrenörü Osman Zeki Korkmaz, kulübün görevlilerinden Kemal Çorum ve Burhan Cabir Uzun ayrıca, kulübün atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir de PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Haber: Ajansspor