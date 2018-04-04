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Şanlıurfaspor Hacettepe'ye hazırlanıyor
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ŞANLIURFASPOR HACETTEPE'YE HAZIRLANIYOR

Şanlıurfaspor Hacettepe'ye hazırlanıyor

Şanlıurfaspor'da Hacettepe hazırlıkları sürüyor...

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Şanlıurfaspor, hafta sonunda sahasında oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 30. haftasında sahasında yapacağı Hacettepe maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde bugün yapılan antrenmana düz koşu ile başlayan sarı yeşilli ekip, daha sonra ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Taktiksel oyun ve dar alan oyunuyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu arada iki haftadır sakatlığından dolayı forma giyemeyen Artun Akçakın da, takımla birlikte çalışmalara başladı. 

1 Saat 30 dakika süren antrenmanı Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, başkan vekili M. Giray Küçük, asbaşkan Ahmet Bulut ve genel sekreter İ. Halil Haktankaçmaz izledi. 
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