Osmanlıspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana "core" çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, ısınma koşusunun ardından topla koordinasyona geçti.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
İranlı futbolcu Payam Sadeghian takımla çalışmalara başlarken, tedavisine devam edilen Özer Hurmacı antrenmanda yer almadı. Raheem Lawal ise antrenmanın ana bölümünde takımdan ayrı çalıştı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.