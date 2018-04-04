Trabzonspor'da Ağaoğlu'dan sonra bir aday daha

Kaya, beraberindekilerle Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu belirtti.

Fanatik bir Trabzonsporlu olduğunu dile getiren Kaya, bordo-mavili kulübün dirilişi için aday olduğunu aktararak, "Trabzonspor ismi o kadar büyük ki bu tüm sorunların üzerinden gelebileceğine inanıyoruz. Allah nasip ederse, var gücümüzle çalışıp bu camianın yüzünü ak çıkaracak, ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, "Trabzonspor'umuzu profesyonelce yerinde yöneteceğiz, gerektiğinde tüm yönetimimizle tesislerde yatıp kalkacağız. Bu bizim Trabzon'a, camiamıza, büyük Trabzonspor taraftarına sözümüz ve taahhüdümüzdür." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekipte daha önce Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıklamıştı. Mevcut başkan Muharrem Usta'nın aday olup olmayacağı ise merak ediliyor.