Ankaragücü'nü gördüler, Çaykur Rizespor'u görmediler

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında protokol tribünün kavga çıkmış, kavga sonrası Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bu maçta MKE Ankaragücü takımı, taraftarların sebep olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Denizlispor maçındaki "Saldırıları" nedeniyle ve kulübün futbolcusu Alihan Kubalas'ta "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Başkan ve futbolcu Kubalas ile birlikte 10 kişi PFDK’ya sevk edildi. Kulüpte idareci görevinde bulunan, Levent Yılmaz, Murat Ağçabay, Tuna Yılmaz ve Emrah Yıldız ile birlikte kulübün antrenörü Osman Zeki Korkmaz, kulübün görevlilerinden Kemal Çorum ve Burhan Cabir Uzun ayrıca, kulübün atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir de PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Ancak her ne hikmetse bu yaşananlar tek taraflı olarak değerlendirildi ve rakip Denizlispor takımından sadece atletik performans antrenörü Engin Yılmaz "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Bu yaşanan aslında ne ilkez yaşandı, ne de son kez yaşanacak. Hafızamızı hemen yoklayalım 2 hafta önce oynanan İstanbulspor - Ankaragücü maçında sarı-lacivertli taraftarların merdiven boşluklarını doldurmaları nedeniyle Başkent ekibine ceza gelmişti. Ancak haberimizdeki fotoğrafta da görüldüğü geçen hafta oynanan İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçında Rizesporlu taraftarlar aynı statyumda merdiven boşluklarını tamamen doldurdular. Fakat PFDK'ya sevk yaşamadılar.

Ankaragücü camiası şimdi bu yaşanan çifte standartın nedenini soruyor...

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