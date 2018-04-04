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Arda Çakmak, Lig Radyo'da soruları cevaplayacak...
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ARDA ÇAKMAK, LİG RADYO'DA SORULARI CEVAPLAYACAK...

Gençlerbirliği Başkan Adayı Arda Çakmak, Lig Radyo'da soruları cevaplayacak...

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Gençlerbirliği Başkan adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Arda Çakmak, 17:30'da Lig Radyo'ya konuk olacak.

Zor günler geçiren kulübün Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Olağan Kongresi öncesi projelerini anlatacak olan Arda Çakmak'ı radyo üzerinden, sitemizden, Klasspor TV Facebook, Youtube ve Periscope adreslerinden canlı olarak dinleyebilirsiniz.

Youtube üzerinden dinleme linki >> https://www.youtube.com/watch?v=NtlA3mrX9-o

Facebook üzerinden dinleme için >> https://www.facebook.com/Klasspor/

 Periscope üzerinden dinleme için >> https://www.pscp.tv/KLASSPORTV

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