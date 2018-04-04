Çamlıdere doludizgin geliyor

Çamlıderespor Süper Amatör Lig yolunda namağlup olarak hızla ilerliyor. 1. Amatör Lig Play Off Grubu’nda 5 hafta geride kalırken Çamlıderespor 13 puanla lider durumda. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Çamlıderespor grupta yenilgisi olmayan tek takım. İkinci sıradaki Beypazarı Belediyespor ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor.Esnafspor ise Nallıhanspor karşısında elde ettiği 3-1’lik galibiyetle 10 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Çamlıderespor, Süper Amatör Lig yolunda hızla ilerlerken Çamlıderesporlular da takımlarını coşkuyla desteklediler. Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çamlıdere Kulüp Başkanı Abdurrahman Yalçın ve Çamlıderesporlu taraftarlar galibiyet sevincini hep birlikte yaşadılar. Çamlıderespor, Çınarspor’u 4-0 mağlup ederek yenilgisiz olarak liderliğini sürdürdü.

1.Amatör Play Off Ligi Puan Durumu

O G B M A Y AV P

1 Çamlıdere Bld. Spor 5 4 1 0 12 4 8 13

2 Beypazarı Bld. Spor 5 4 0 1 8 2 6 12

3 Ank. Esnaf Spor 5 3 1 1 12 6 6 10

4 Polatlı Spor 5 2 1 2 13 11 2 7

5 Çınar Spor 5 2 1 2 6 10 -4 7

6 Batı Tel Örgü Anadolu 5 2 0 3 6 8 -2 6

7 Site Zafer Spor 5 1 2 2 6 7 -1 5

8 Pidosan Yahyalar Spor 5 1 2 2 6 9 -3 5

9 Seviye Spor 5 1 0 4 7 15 -8 3

10 Nallıhan Spor 5 0 2 3 6 10 -4 2

1.Amatör Play Off Ligi 5. Hafta maç sonuçları

Beypazarı Belediye Spor - Batı Tel örgü Anadolu Spor : 2-0

Seviye Gençlik Spor - Polatlıspor : 2-5

Nallıhanspor - Esnafspor : 1-3

Site Zaferspor - Pidosan Yahyalar Spor :1-1

Çınarspor – Çamlıdrespor : 0-4

1.Amatör Play Off Ligi 6. Hafta maç programı

Pidosan Yahyalar Spor - Çınarspor

Esnaf Spor - Site Zafer Spor

Polatlıspor - Nallıhanspor

Batı Tel örgü Anadolu Spor - Seviye Gençlik Spor

Çamlıdere Belediye Spor - Beypazarı Belediyespor