Çamlıdere doludizgin geliyor

Çamlıderespor Süper Amatör Lig yolunda namağlup olarak hızla ilerliyor. 1. Amatör Lig Play Off Grubu’nda 5 hafta geride kalırken Çamlıderespor 13 puanla lider durumda. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Çamlıderespor grupta yenilgisi olmayan tek takım. İkinci sıradaki Beypazarı Belediyespor ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor.Esnafspor ise Nallıhanspor karşısında elde ettiği 3-1’lik galibiyetle 10 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Çamlıderespor, Süper Amatör Lig yolunda hızla ilerlerken Çamlıderesporlular da takımlarını coşkuyla desteklediler. Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çamlıdere Kulüp Başkanı Abdurrahman Yalçın ve Çamlıderesporlu taraftarlar galibiyet sevincini hep birlikte yaşadılar. Çamlıderespor, Çınarspor’u 4-0 mağlup ederek yenilgisiz olarak liderliğini sürdürdü.
1.Amatör Play Off Ligi Puan Durumu
O G B M A Y AV P
1 Çamlıdere Bld. Spor 5 4 1 0 12 4 8 13
2 Beypazarı Bld. Spor 5 4 0 1 8 2 6 12
3 Ank. Esnaf Spor 5 3 1 1 12 6 6 10
4 Polatlı Spor 5 2 1 2 13 11 2 7
5 Çınar Spor 5 2 1 2 6 10 -4 7
6 Batı Tel Örgü Anadolu 5 2 0 3 6 8 -2 6
7 Site Zafer Spor 5 1 2 2 6 7 -1 5
8 Pidosan Yahyalar Spor 5 1 2 2 6 9 -3 5
9 Seviye Spor 5 1 0 4 7 15 -8 3
10 Nallıhan Spor 5 0 2 3 6 10 -4 2
1.Amatör Play Off Ligi 5. Hafta maç sonuçları
Beypazarı Belediye Spor - Batı Tel örgü Anadolu Spor : 2-0
Seviye Gençlik Spor - Polatlıspor : 2-5
Nallıhanspor - Esnafspor : 1-3
Site Zaferspor - Pidosan Yahyalar Spor :1-1
Çınarspor – Çamlıdrespor : 0-4
1.Amatör Play Off Ligi 6. Hafta maç programı
Pidosan Yahyalar Spor - Çınarspor
Esnaf Spor - Site Zafer Spor
Polatlıspor - Nallıhanspor
Batı Tel örgü Anadolu Spor - Seviye Gençlik Spor
Çamlıdere Belediye Spor - Beypazarı Belediyespor
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.