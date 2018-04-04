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İşte Trabzonspor'un borcu
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İŞTE TRABZONSPOR'UN BORCU

İşte Trabzonspor'un borcu

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un net borcunu 841 milyon 59 bin 617 TL olarak açıkladı.

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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde bugün bir basın toplantısı düzenleyen Ören, hafta sonu yapılacak olan Trabzonspor Olağanüstü Kongresi öncesinde Bordo Mavili kulübün borcunu açıkladı. Ören, kulübün net borcunun 841 milyon 59 bin 617 TL olduğunu söyledi.  

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