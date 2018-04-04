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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final zamanı
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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL ZAMANI

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final zamanı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 5 Nisan Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

Rövanş karşılaşmalarının 12 Nisan Perşembe günü oynanmasının ardından yarı finale kalan takımlar belli olacak.

Çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

22.05 Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

22.05 Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.05 Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

22.05 Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)

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