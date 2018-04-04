Fatih Terim rekoru kırdı!

Sarı-kırmızılı ekipte 16 resmi maça çıkan Terim, 12 galibiyet ve iki beraberlikle kariyerinin en parlak dönemine imza attı.

Trabzonspor'u yenerek 770 gün sonra bir büyük maçın kazanılmasını sağlayan Fatih Terim, yakaladığı puan ortalaması ile de kariyer rekoru kırdı.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 16 resmi maçta, 12 galibiyet ve 2 beraberlikle 2 virgül 37 puan ortalaması yakalarken, bu değer kariyerinin de zirvesi oldu.

Bu ortalamaya en yakın performansı 1996-1997 sezonunda 2,26 ile gösteren Terim, 1999-2000 sezonunda ise 2,24'lük ortalama yakalamıştı.

Trabzonspor maçında galibiyetten çok sergilenen etkili futbol ise teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etti.

3. kez dede olma sevinci yaşayacak

Takımına bir gün izin veren tecrübeli teknik adamı sevindiren bir diğer gelişme de torunu Yaman'ın ABD'den dönüşü oldu. Yaman'la hasret gideren İmparator'a bir müjdeli haberi de kızı Buse verecek. Terim'in bu ay içinde üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşayacağı öğrenildi.